Самолет компании Air Astanа экстренно сел в Алма-Ате из-за задымления на борту

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алма-Аты – Астана, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления из-за задымления на борту.

Об этом 17 декабря сообщило министерство транспорта Казахстана.

«Согласно представленной информации Главного центра планирования воздушного движения РГП (республиканское государственное предприятие. — Ред.) «Казаэронавигация», экипаж ВС (воздушного судна. — Ред.) объявил сигнал бедствия MAY-DAY, из-за задымления в салоне воздушного судна», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительной информации, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.

Сообщение о задымлении было отправлено в 07:38. Через две минуты, в 07:40, воздушное судно совершило посадку в аэропорте Алма-Аты. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.