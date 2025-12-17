Трамп в среду обратится к нации

США Дональд Трамп в среду встретит самолет, который доставит в США тела погибших в Сирии американских военных, а вечером обратится к нации, следует из расписания американского лидера.

Согласно расписанию, в 13.15 президент с супругой Меланьей встретит самолет, который доставит на родину останки военных США, погибших при атаке в Сирии.

В 21.00 по вашингтонскому времени Трамп выступит с обращением к нации. Сам он тему не анонсировал, но пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что американский лидер расскажет об исторических достижениях своей администрации.

Источник: РИА Новости