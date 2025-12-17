 В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

First News Media09:48 - Сегодня
В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о результатах проведенной по стране масштабной антитеррористической операции.

В своем аккаунте в соцсетях министр сообщил, что в рамках операции против террористической организации FETÖ, проведенной в 39 провинциях, в течение последних двух недель были задержаны 160 подозреваемых.

Ерликая отметил, что спецоперация проведена в координации с прокуратурами, управлениями по борьбе с терроризмом, по борьбе с контрабандой и организованной преступностью и управления безопасности.

Задержанные подозреваемые были пользователями зашифрованной программы связи FETÖ - «ByLock», а также поддерживали связь с членами организации через таксофоны.

Министр указал, что подозреваемые вели деятельность в структурах FETÖ в системе МИД, военных структурах, сферах образования, финансов и др.

90 из задержанных арестованы, в отношении 52-х принято решение о судебном контроле.

Процедуры в отношении остальных подозреваемых продолжаются.

Операции проводились в провинциях Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Бартын, Батман, Биледжик, Бурса, Чанаккале, Чорум, Денизли, Эдирне, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Гюмюшхане, Хатай, Испарта, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Карс, Кайсери, Кырыккале, Кыркларели, Килис, Коджаэли, Конья, Кютахья, Маниса, Мардин, Мерсин, Невшехир, Орду, Сакарья, Синоп, Ширнак, Текирдаг и Токат.

Ерликая отметил, что борьба с терроризмом будет решительно продолжена.

Источник: Hürriyet

Поделиться:
246

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Политика

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Мнение

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Общество

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного ...

В мире

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Дочь известной турецкой певицы Гюллю арестована по делу об убийстве

Крупный ледник «Судного дня» в Антарктиде может обрушиться, последствия необратимы

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Крупный американский бизнесмен бросил карьеру ради помощи ослам

Последние новости

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Сегодня, 12:27

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Сегодня, 12:17

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Сегодня, 12:05

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков

Сегодня, 11:52

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 11:28

ЕС ввел санкции против трейдеров азербайджанского происхождения за поддержку «теневого флота» Кремля - кто эти загадочные предприниматели?

Сегодня, 11:16

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Сегодня, 11:15

Кабинет министров принял решение об объектах заправки топливом и газоснабжения

Сегодня, 11:00

Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 10:33

В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Сегодня, 10:12

Два района столицы сегодня останутся без газа

Сегодня, 10:00

Трамп в среду обратится к нации

Сегодня, 09:57

В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

Сегодня, 09:48

У Трампа «характер алкоголика», а Маск - «явный кетаминщик»: Vanity Fair о закулисье администрации Трампа

Сегодня, 09:30

США запретили въезд гражданам еще семи стран

Сегодня, 09:10

Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

Сегодня, 09:00

Самолет компании Air Astanа экстренно сел в Алма-Ате из-за задымления на борту

Сегодня, 08:55
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00