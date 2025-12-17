В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о результатах проведенной по стране масштабной антитеррористической операции.

В своем аккаунте в соцсетях министр сообщил, что в рамках операции против террористической организации FETÖ, проведенной в 39 провинциях, в течение последних двух недель были задержаны 160 подозреваемых.

Ерликая отметил, что спецоперация проведена в координации с прокуратурами, управлениями по борьбе с терроризмом, по борьбе с контрабандой и организованной преступностью и управления безопасности.

Задержанные подозреваемые были пользователями зашифрованной программы связи FETÖ - «ByLock», а также поддерживали связь с членами организации через таксофоны.

Министр указал, что подозреваемые вели деятельность в структурах FETÖ в системе МИД, военных структурах, сферах образования, финансов и др.

90 из задержанных арестованы, в отношении 52-х принято решение о судебном контроле.

Процедуры в отношении остальных подозреваемых продолжаются.

Операции проводились в провинциях Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Бартын, Батман, Биледжик, Бурса, Чанаккале, Чорум, Денизли, Эдирне, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Гюмюшхане, Хатай, Испарта, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Карс, Кайсери, Кырыккале, Кыркларели, Килис, Коджаэли, Конья, Кютахья, Маниса, Мардин, Мерсин, Невшехир, Орду, Сакарья, Синоп, Ширнак, Текирдаг и Токат.

Ерликая отметил, что борьба с терроризмом будет решительно продолжена.

Источник: Hürriyet