В Азербайджане подорожают сигареты

С января 2026 года в Азербайджане ожидается повышение цен на сигареты. Причиной станет изменение в Налоговом кодексе - ставка акциза увеличена с 45.5 маната до 55 манатов за 1 000 штук. Поскольку акциз является косвенным налогом, это повышение напрямую отразится на розничных ценах.

Как сообщает Oxu.Az, стало известно, что с первого дня нового года цена одной пачки (20 штук) сигарет, независимо от вида и марки, вырастет минимум на 20 гяпиков. Изменения в законодательстве уже начали влиять на рынок - в некоторых магазинах Баку ограничили продажу сигарет.

По оценкам продавцов и экспертов, с нового года розничные цены на различные марки сигарет будут колебаться от 2.5 до 5.5 манатов.

Напомним, что изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.