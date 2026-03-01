 FT: Цены на газ могут вырасти на 25% | 1news.az | Новости
FT: Цены на газ могут вырасти на 25%

First News Media17:09 - Сегодня
Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к росту цен на газ на 25%.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитика консалтингового агентства Wood Mackenzie Тома Марзека-Мансера.

По его мнению, нарушение международного судоходства в Ормузском проливе повлияет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из стран Ближнего Востока. Отмечается, что Катар и ОАЭ используют этот маршрут для транспортировки 20% мировых объемов СПГ в Азию и Европу. Марзек-Мансер заявил, что цены на газ в Европе вырастут по меньшей мере на 25% после открытия торгов 2 марта.

Источник: ТАСС

395

