FT: продолжительный конфликт в Иране может повысить цены на нефть до $100 за баррель

First News Media22:20 - 28 / 02 / 2026
FT: продолжительный конфликт в Иране может повысить цены на нефть до $100 за баррель

Конфликт в Иране может привести к росту цен на нефть до $80-100 за баррель.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

"Ограниченные удары могут вполне подтолкнуть нефтяные цены к $80 за баррель", - сообщил главный экономист департамента развивающих рынков аналитической компании Capital Economics Уильям Джексон. По его оценке, "в случае продолжительного конфликта" цены могут достичь $100 за баррель.

28 февраля стоимость апрельских и майских фьючерсов на нефть марки Brent на Московской бирже продемонстрировала рост на 4% и поднялась выше $75, свидетельствуют данные торгов. Торгов нефтью Brent на лондонской бирже ICE Futures, считающаяся наиболее показательной для Brent, сегодня нет.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Источник: ТАСС

