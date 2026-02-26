Госпредприятия Азербайджана будут отчитываться перед новым агентством мониторинга при Минфине

Министерство финансов Азербайджана утвердило формы отчётности, которые государственные предприятия и юридические лица публичного права обязаны представлять в рамках нового механизма финансового мониторинга.

Напомним, что согласно указу Президента Азербайджана №570 от 29 декабря 2025 года, при Министерстве финансов создано Агентство мониторинга государственных предприятий. Начиная с апреля текущего года агентство приступит к мониторингу бюджетных проектов, прогнозов и бюджетов госкомпаний и юридических лиц публичного права, а также к анализу показателей их исполнения.

Решением коллегии Минфина утверждены формы данных и отчётов, которые госкомпании и юридические лица публичного права должны будут представлять агентству. Речь идёт о бюджетных показателях, ежемесячных и квартальных финансовых отчётах, а также годовых прогнозных данных.

В ходе мониторинга будут проверяться бюджетные параметры и степень их исполнения, финансовые показатели в разрезе отдельных направлений деятельности, а также расходы по функциональному назначению и характеру.

Помимо этого, с использованием передовых оценочных инструментов международных финансовых организаций будут анализироваться показатели эффективности госпредприятий и возможное влияние выявленных фискальных рисков на другие предприятия и государственные финансы — включая госбюджет, внебюджетные государственные фонды и государственный долг.

Министерство финансов будет ежеквартально отчитываться о результатах мониторинга и анализа перед главой государства.

Ожидается, что новый механизм позволит повысить прибыльность госпредприятий, усовершенствовать систему учёта и отчётности, снизить их зависимость от ресурсов государственного бюджета, а также заблаговременно выявлять обязательства, которые могут возникнуть перед госбюджетом и внебюджетными фондами в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Текст решения коллегии и утверждённые формы в формате Excel размещены на официальном сайте Министерства финансов.