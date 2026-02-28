PASHA Holidays объявил о запуске чартерных программ на летний сезон 2026 года в Черногорию и Грецию - ФОТО

PASHA Holidays, являющийся туроператором бренда PASHA Travel, в рамках сотрудничества с Азербайджанскими Авиалиниями (AZAL) объявил о запуске чартерных программ на летний сезон 2026 года по направлениям Черногория и Греция.

Новые программы предоставляют путешественникам удобные, плановые и доступные возможности для отдыха в одних из самых популярных туристических направлений Европы.

В рамках сотрудничества чартерные рейсы по маршруту Баку – Тиват – Баку будут выполняться с 1 июня по 12 сентября 2026 года. В июне полёты запланированы два раза в неделю, а в период с июля по сентябрь — четыре раза в неделю.

Город Тиват, расположенный на побережье Которского залива в Черногории, считается одним из ведущих туристических центров региона благодаря уникальной природе, современной курортной инфраструктуре и выгодному географическому положению. Удобное расположение Международного аэропорта Тиват в непосредственной близости от основных туристических зон обеспечивает путешественникам комфортный транзит и быстрый доступ к курортам.

Наряду с этим, PASHA Holidays в сотрудничестве с AZAL продолжает выполнение чартерных рейсов на популярный греческий остров Крит. Рейсы по маршруту Баку – Ираклион – Баку будут осуществляться с 27 июня по 5 сентября 2026 года один раз в неделю. Полёты доступны как в эконом-, так и в бизнес-классе, что позволяет выбрать оптимальный вариант в соответствии с бюджетом и требованиями к уровню комфорта.

Остров Крит, отличающийся богатым историческим наследием, живописными пляжами и самобытной культурной атмосферой, обещает путешественникам незабываемый отдых.

В туристические пакеты по направлениям Черногория и Греция входят авиабилет (с включённым багажом до 23 кг), проживание, питание, туристическая страховка и трансфер. Турпакеты доступны для приобретения через ведущие туристические агентства Азербайджана.