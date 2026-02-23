 Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено | 1news.az | Новости
Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

First News Media20:40 - Сегодня
Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале уже завершено.

Как сообщает АПА, об этом заявил вице-премьер Азербайджана, сопредседатель Межгосударственной комиссии Азербайджан–Иран с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев на 17-м заседании комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству в Баку.

По его словам, ввод моста в эксплуатацию запланирован после завершения строительства приграничной и таможенной инфраструктуры.

Шахин Мустафаев отметил, что данный проект соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчываном по самому короткому и эффективному маршруту, а также станет важной частью выгодного автомобильного маршрута, связывающего Персидский залив с Чёрным морем.

