ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана
Авиация США и Израиля в результате совместной операции с 28 февраля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана.
Как передает Интерфакс, это следует из данных израильского оборонного исследовательского центра "Альма".
В их числе наиболее крупные авиабазы, которые размещаются в тегеранском аэропорту Мехрабад, в Тебризе, Ширазе, Конараке, Исфахане, Керманшахе и Захедане, что значительно снизило способность Ирана использовать свою тактическую авиацию.
Кроме того, помимо основных авиабаз ударам подверглись также девять иранских аэродромов, которые могут использоваться тактической авиацией.
Отметим, что США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана.
