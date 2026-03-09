 В Азербайджане убивший мать подросток перед преступлением спрашивал совета у ChatGPT | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане убивший мать подросток перед преступлением спрашивал совета у ChatGPT

First News Media18:23 - Сегодня
В Азербайджане убивший мать подросток перед преступлением спрашивал совета у ChatGPT

Завершился суд над 16-летним А. Латифовым, который убил свою мать Кифаят Латифову в селе Гадашоба Хачмазского района.

Как сообщает Teleqraf, согласно приговору Сумгайытского суда по тяжким преступлениям, он был приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Подсудимый заявил в суде, что причиной убийства стали откровенные переписки его матери с незнакомым человеком в TikTok. Увидев эти сообщения, подросток нанёс Кифаят Лятифовой 15 ножевых ударов, в результате чего она скончалась.

Примичательно, что перед убийством подросток общался с ChatGPT. При осмотре его телефона была обнаружена переписка с искусственным интеллектом. В этих сообщениях обвиняемый спрашивал у ИИ о способах и средствах убийства своей матери, а также о правовых последствиях после убийства и о том, какие показания следует дать следствию, чтобы получить более мягкое наказание.

Во время происшествия отца и брата А. Латифова дома не было. После случившегося он пошёл к родственникам — семье своего дяди, живущим по соседству, и рассказал, что убил мать. Подросток заявил, что сожалеет о содеянном.

На суде также дал показания человек, с которым, как утверждалось, К. Латифова переписывалась в TikTok. Он заявил, что не знает её и, поскольку женат, обычно удаляет сообщения от незнакомых женщин, не читая их:

«В целом в разделе сообщений TikTok есть три быстрые реакции — смайлы: сердце, смех и плач. Я один раз отправил этому человеку смайл-сердце. Она не представилась. Когда мне пришла повестка из прокуратуры по этому уголовному делу, я уже из новостей в TikTok узнал, кто эта женщина. Но я не понимаю, какое отношение имею к её смерти».

Отметим, что А. Латифов будет отбывать наказание в воспитательном учреждении общего режима.

526

