На выпускном экзамене, организованном ГЭЦ, у девяти учащихся обнаружили мобильные телефоны

9 марта Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики провёл выпускной экзамен по уровню полного среднего образования для учащихся 11-х классов.

Как сообщили в ГЭЦ, в экзамене приняли участие 58 138 школьников.

Начиная с 10 марта в центре приступят к обработке экзаменационных протоколов и бланков ответов.

По предварительной информации, девять участников были удалены с экзамена после того, как у них обнаружили мобильные телефоны. Эти факты были зафиксированы и в настоящее время по ним проводится расследование.

Поскольку проверка заданий открытого типа, предусматривающих письменные ответы, требует значительного времени, объявление результатов экзамена ожидается в течение ближайших семи недель.