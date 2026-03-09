МИД Турции вызвал посла Ирана из-за ракетной атаки ее территории

Посол Ирана в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с новой ракетной атакой на страну со стороны исламской республики.

Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в министерстве.

"Посол Ирана в Анкаре был вызван в МИД для объяснений в связи с инцидентом с запуском баллистической ракеты, запущенной с иранской территории в направлении Турции", - отметили источники.

Минобороны Турции 9 марта сообщило о перехвате в небе над республикой новой ракеты, выпущенной из Ирана. Она была сбита силами ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье. Осколки боеприпаса упали в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, в результате инцидента никто не пострадал.