Бахар Мурадова выступила в ООН от имени ОТГ

В рамках общих дискуссий 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (CSW70), проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики Бахар Мурадова выступила с заявлением от имени Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, она заявила, что страны - члены Организации тюркских государств - Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан и Азербайджан - вновь подтверждают свою приверженность основополагающим правам человека, человеческому достоинству, а также равным правам женщин и мужчин. Было отмечено, что эти принципы нашли отражение и в Уставе ООН, который призывает государства-члены к последовательным и целенаправленным шагам в данном направлении.

В своем выступлении Б. Мурадова подчеркнула, что государства - члены организации привержены своим обязательствам по полному обеспечению прав женщин и девочек и в этом контексте поддерживают цели и задачи документа "Пекинская декларация и Платформа действий". По ее словам, права женщин и девочек являются неотъемлемой частью всех прав человека и основных свобод.

Касаясь основной темы сессии - расширения доступа женщин и девочек к правосудию, председатель комитета отметила, что принимаемые в этом направлении меры имеют важное значение для полной реализации прав женщин, расширения их возможностей и продвижения гендерного равенства. Кроме того, достигнутый в этой сфере прогресс способствует реализации целей, поставленных в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В выступлении особо была подчеркнута роль семьи как основного и базового института общества. Было заявлено, что в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека защита, укрепление и развитие семьи играют важную роль в обеспечении прав женщин.

Б. Мурадова также подчеркнула важность создания необходимых условий для обеспечения равного участия женщин и девочек в социально-экономическом развитии. Была отмечена значимость устранения препятствий, связанных с ранними и принудительными браками, возможностями получения образования и занятости, а также с доступом к услугам в области репродуктивного здоровья, особенно для женщин и девочек, проживающих в сельской местности.

В завершение председатель комитета подчеркнула, что страны - члены Организации тюркских государств сохраняют приверженность международному сотрудничеству в вопросах расширения прав и возможностей женщин, продвижения гендерного равенства и укрепления человеческой безопасности. Было отмечено, что данный подход нашел отражение и в документе "Видение тюркского мира - 2040", принятом организацией в 2021 году.