Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2057 человек - ОБНОВЛЕНО

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как передает Trend, с 8:00 28 февраля по 18:00 9 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 2057 человек.

Так, были эвакуированы 594 гражданина Китая, 362 — Азербайджана, 291 — России, 174 — Таджикистана, 137 — Пакистана, 57 — Омана, 44 — Италии, 32 — Индонезии, 26 — Испании, 26 — Ирана, 18 — Саудовской Аравии, 17 — Японии, 16 — Франции, 15 — Германии, 13 — Грузии, 12 — Узбекистана, 12 — Венгрии, 12 — Польши, 10 — Нигерии, 10 — Беларуси, 10 — Болгарии, 10 — Демократической Республики Конго, 9 — Великобритании, 8 — Бразилии, 8 — Казахстана, 8 — Канады, 6 — ОАЭ, 6 — Словакии, 6 — Бельгии, 6 — Румынии, 5 — Сербии, 5 — Афганистана, 5 — Чехии, 5 — Швейцарии, 5 — Австралии, 4 — Бахрейна, 4 — Иордании, 4 — Шри-Ланки, 4 — Украины, 4 — Türkiye, 4 — Кувейта, 4 — Бангладеш, 3 — Филиппин, 3 — Катара, 3 — Мексики, 3 — Финляндии, 3 — Хорватии, 2 — Непала, 2 — Ливана, 2 — Йемена, 2 — Кыргызстана, 2 — Судана, 2 — Индии, 2 — Швеции, 2 — США, 2 — Словении, 2 — Кипра, а также по одному человеку из Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Австралии.

11:00

В период с 8:00 28 февраля до 07:00 9 марта из Ирана на территорию Азербайджана эвакуированы в общей сложности 1 918 человек.

По полученным Report сведениям, среди эвакуированных - 314 граждан Азербайджана.