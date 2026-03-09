 Глава Пентагона: США еще толком не начали войну с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Глава Пентагона: США еще толком не начали войну с Ираном

First News Media20:50 - Сегодня
Глава Пентагона: США еще толком не начали войну с Ираном

Американская военная кампания против Ирана находится на начальном этапе и вскоре перейдет в фазу максимально мощных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

Это только начало. Мы еще даже толком не начали эту кампанию, которая еще более наглядно продемонстрирует, как мы будем выполнять эти задачи, — сказал он.

Поделиться:
196

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика

Эрдоган: Анкара и Баку регулярно поддерживают контакты

Общество

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2057 человек - ОБНОВЛЕНО

Общество

Возобновлены рейсы Баку-Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

Общество

Презентована песня, с которой JIVA представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Глава Пентагона: США еще толком не начали войну с Ираном

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2057 человек - ОБНОВЛЕНО

В Баку пропал пожилой мужчина - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Раксана, Айсун и Шабнам Товузлу тоже в списке лиц, попавших под телевизионные ограничения - ОБНОВЛЕНО

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

Стало известно, кто представит Азербайджан на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

В Азербайджане задержаны граждане, выполняющие задания КСИР

Последние новости

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану достигло 486 человек

Сегодня, 21:20

Эрдоган: Анкара и Баку регулярно поддерживают контакты

Сегодня, 21:15

Презентована песня, с которой JIVA представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 21:02

Глава Пентагона: США еще толком не начали войну с Ираном

Сегодня, 20:50

Путин: РФ неоднократно предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке приведёт к росту цен на энергоносители

Сегодня, 20:40

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2057 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 19:51

В Баку пропал пожилой мужчина - ФОТО

Сегодня, 19:42

Возобновлены рейсы Баку-Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:25

Пезешкиан сделал публикацию о новом верховном лидере

Сегодня, 19:10

Мексиканские дипломаты эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу

Сегодня, 18:50

В Азербайджане убивший мать подросток перед преступлением спрашивал совета у ChatGPT

Сегодня, 18:23

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили снижение напряженности в регионе

Сегодня, 18:13

ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана

Сегодня, 18:07

Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

Сегодня, 17:55

Катар перехватил 17 иранских ракет

Сегодня, 17:46

На выпускном экзамене, организованном ГЭЦ, у девяти учащихся обнаружили мобильные телефоны

Сегодня, 17:37

Польские дипломаты эвакуированы с территории Ирана в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 17:14

Главы МИД Сомали, Румынии и Португалии осудили иранскую дроновую атаку на Нахчыван

Сегодня, 17:12

Еврокомиссия: Ни одна страна ЕС еще не задействовала стратегические запасы нефти

Сегодня, 17:06
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50