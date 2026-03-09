Глава Пентагона: США еще толком не начали войну с Ираном

Американская военная кампания против Ирана находится на начальном этапе и вскоре перейдет в фазу максимально мощных ударов, направленных на полное уничтожение ядерного потенциала Тегерана.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS News. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон готов задействовать все свои возможности для выполнения поставленных задач.

Это только начало. Мы еще даже толком не начали эту кампанию, которая еще более наглядно продемонстрирует, как мы будем выполнять эти задачи, — сказал он.