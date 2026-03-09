Пезешкиан сделал публикацию о новом верховном лидере

Избрание Муджтабы Хусейни Хаменеи верховным лидером является проявлением воли иранского народа управлять страной.

Об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем аккаунте в "X".

"Решение проблем страны возможно благодаря его мудрому руководству и созданию среды, основанной на доверии и участии народа", - заявил он.

В конце публикации Пезешкиан пожелал успехов новому верховному лидеру Ирана.