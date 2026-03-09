Пезешкиан сделал публикацию о новом верховном лидере
Избрание Муджтабы Хусейни Хаменеи верховным лидером является проявлением воли иранского народа управлять страной.
Об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем аккаунте в "X".
"Решение проблем страны возможно благодаря его мудрому руководству и созданию среды, основанной на доверии и участии народа", - заявил он.
В конце публикации Пезешкиан пожелал успехов новому верховному лидеру Ирана.
انتخاب ارزشمند آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، تجلی اراده مردم در حکمرانی است.
حل مشکلات کشور با رهبری خردمندانه ایشان و با ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مردم میتواند میسر شود. از خداوند، توفیق ایشان را در پاسداشت اتحاد مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل، مسئلت دارم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 9, 2026