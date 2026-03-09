 Катар перехватил 17 иранских ракет | 1news.az | Новости
Катар перехватил 17 иранских ракет

17:46 - Сегодня
Катар перехватил 17 иранских ракет

С момента начала конфликта Иран выпустил 17 баллистических ракет и 6 беспилотных летательных аппаратов в Катар.

Об этом Министерство обороны страны написало в Х.

По данным министерства, все угрозы были успешно перехвачены вооружёнными силами Катара, жертв нет.

278

