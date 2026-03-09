Катар перехватил 17 иранских ракет
С момента начала конфликта Иран выпустил 17 баллистических ракет и 6 беспилотных летательных аппаратов в Катар.
Об этом Министерство обороны страны написало в Х.
По данным министерства, все угрозы были успешно перехвачены вооружёнными силами Катара, жертв нет.
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر حتى عصر اليوم الاثنين، لهجوم بعدد (17) صاروخاً باليستياً وعدد (6) طائرات مسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة، بفضل الله، في التصدي لعدد (17) صاروخاً باليستياً وعدد (6) طائرات مسيّرة دون تسجيل أي خسائر.
حفظ… pic.twitter.com/ysTxMaG7rF — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 9, 2026
278