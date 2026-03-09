Путин: РФ неоднократно предупреждала, что дестабилизация на Ближнем Востоке приведёт к росту цен на энергоносители

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно предупреждала: дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке приведёт к росту цен на нефть и газ.

Как сообщает ТАСС, Путин заявил об этом на совещании в Кремле, посвящённом ситуации на мировом энергетическом рынке.

«Россия неоднократно предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно нанесут удар по глобальной топливно-энергетической системе», — отметил президент России.

По его словам, перебои в поставках нефти и газа, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, негативно влияют на систему международных экономических отношений.

Глава Кремля также заявил, что в настоящее время наблюдаются серьёзные логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов.

«Сегодня мы видим логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов, и наблюдаем, что это оказывает крайне негативное влияние на мировое производство и глобальные цепочки поставок. Этот процесс наносит удар по промышленности и, без преувеличения, по всей системе международных экономических отношений», — подчеркнул президент России.