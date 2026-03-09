Азербайджанский клуб захотел выйти на поле в форме «Барселоны» - ВИДЕО

Матч «Шамкир» – «Ханкенди» 2-й лиги Азербайджана не состоялся из-за схожести цветов форм обеих команд.

Примечательно, что клуб «Шамкир» заранее не предоставил информацию о своей форме.

«Шамкир» сообщил ПФЛ, что у них в наличии всего одна игровая форма и второй альтернативы нет.

Позже гостевая команда «Ханкенди» смогла найти альтернативную форму и на короткое время получила форму «Барселоны».

В этот момент клуб «Шамкир» отказался выходить на игру.