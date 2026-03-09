Зеленский: Киев получил 11 запросов на помощь в борьбе с иранскими беспилотниками

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Киев получил уже по меньшей мере 11 запросов от разных стран на помощь украинских специалистов в борьбе с иранскими беспилотниками. Накануне он анонсировал отправку консультантов на Ближний Восток для защиты американских баз.

По словам Зеленского, запросы украинские власти получили от соседей Ирана, европейских государств и Соединенных Штатов.

«[Есть] явный интерес к украинскому опыту защиты жизни, соответствующим перехватчикам, системам РЭБ, обучению. Украина готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины», — написал он.

Зеленский добавил, что Киев уже ответил «конкретными решениями» и «конкретной поддержкой» на «часть» полученных запросов. От каких стран они поступили, он не уточнил.

Накануне украинский лидер написал, что Киев получил «первые сигналы» по поводу помощи дислоцированным на Ближнем Востоке войскам США в защите от иранских ударов. Он пообещал, что Украина предоставит странам региона и США «все необходимые средства и экспертизу наших военных для защиты от дронов «Шахед».

В интервью газете The New York Times президент позднее уточнил, что украинские специалисты отправятся на защиту военных баз США в Иордании.

Ранее в интервью агентству Bloomberg он говорил, что предложил странам Ближнего Востока помощь в борьбе с иранскими дронами, если их лидеры убедят президента РФ Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

Источник: The Insider