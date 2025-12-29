 В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз | 1news.az | Новости
В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

Фаига Мамедова13:35 - Сегодня
В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах вероятна слабая изморось. Умеренный юго-западный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 0–3° тепла, днем 6–8° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые в отдельных местах могут быть интенсивными. К утру осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков.

Ночью и утром возможен туман. Западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1–6° мороза, местами до 2° тепла, днем 6–10° тепла. В горах ночью ожидается 7–10° мороза, в высокогорье - 11–15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в ряде горных районов на дорогах возможна гололедица.

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43