В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах вероятна слабая изморось. Умеренный юго-западный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 0–3° тепла, днем 6–8° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, которые в отдельных местах могут быть интенсивными. К утру осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков.

Ночью и утром возможен туман. Западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1–6° мороза, местами до 2° тепла, днем 6–10° тепла. В горах ночью ожидается 7–10° мороза, в высокогорье - 11–15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в ряде горных районов на дорогах возможна гололедица.