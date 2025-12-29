Водителей призывают к осторожности из-за ожидаемой гололедицы

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает об изменении погодных условий на территории страны.

Как передает 1news.az, начиная с вечера 29 декабря и до утра 30 декабря в районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, в ряде мест возможен снег. Прогнозируется, что в отдельных регионах осадки могут принять интенсивный характер.

В связи с понижением температуры ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах возможна гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.