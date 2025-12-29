В Нефтчале нетрезвый водитель сбил Деда Мороза на велосипеде

Завершился судебный процесс над Марданом Салимовым (имя и фамилия изменены), который 29 декабря прошлого года на проспекте Г. Алиева в городе Нефтчала, управляя автомобилем марки «Mitsubishi Pajero» (госномер 90-EG-827), сбил велосипедиста Замига Мамедова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, суд приговорил Мардана Салимова, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к 9 месяцам лишения свободы, однако наказание было признано условным.

В своих показаниях подсудимый отметил, что является одним из уважаемых аксакалов района:

«Я всегда старался вести себя примерно, призывал окружающих воздерживаться от незаконных поступков. Пользуюсь в районе достаточным авторитетом и уважением. Никогда не мог подумать, что на старости лет со мной произойдет подобное. Глубоко раскаиваюсь в содеянном. На данный момент я примирился с потерпевшим и полностью возместил нанесенный ему ущерб».

Потерпевший, в свою очередь, рассказал, что из-за отсутствия постоянной работы в декабре и январе подрабатывал аниматором - переодевался в костюм Деда Мороза и посещал дома по приглашению, чтобы развлекать детей:

«Я ехал на велосипеде в костюме Деда Мороза, когда почувствовал удар сзади. От силы удара я упал и потерял сознание. Очнулся уже в больнице Сальянского района. Я не знал, кто именно доставил меня в больницу. Позже выяснилось, что меня сбил Мардан Салимов. Подсудимый полностью оплатил мое лечение и все сопутствующие расходы. Мы помирились, никаких жалоб или требований к нему я не имею».

Отметим, что после столкновения с велосипедистом Мардан Салимов также врезался в расположенную впереди башню с часами.



