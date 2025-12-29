Анар Гулиев: «Сотрудничество с ООН - вклад в устойчивое развитие городов» - ФОТО

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев провел встречу с резидент-координатором ООН в Азербайджане госпожой Владанкой Андреевой по случаю завершения её дипломатической деятельности в нашей стране.

Как передает 1news.az, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках реализации Рамочного документа о сотрудничестве между Правительством Азербайджана и Организацией Объединённых Наций в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Было отмечено, что данный документ, разработанный в соответствии с национальными приоритетами Азербайджана, является важной основой для партнёрства, ориентированного на будущее, и вносит значительный вклад в реализацию Целей устойчивого развития, в частности цели «Устойчивые города и сообщества».

Анар Гулиев выразил благодарность госпоже Владанке Андреевой за личную активность и конструктивное партнёрство в период её деятельности в качестве резидент-координатора ООН. Особо была подчеркнута эффективная и содержательная коммуникация в рамках проведения Национальных градостроительных форумов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в процессе подготовки к 13-му Всемирному градостроительному форуму.