В Азербайджане пресечена продажа поддельного алкоголя - ФОТО

В ходе инспекционных проверок, проведенных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, были зафиксированы грубые нарушения нормативно-правовых актов в двух объектах: в магазине «Bizim», принадлежащем К.Алмасову (село Гурунба Лянкяранского района); в маркете, принадлежащем С.Мастиеву (город Астара, проспект Гейдара Алиева).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на АПБА.

В указанных торговых точках инспекторы обнаружили и изъяли из оборота фальсифицированный алкоголь сомнительного происхождения. Контрафакт продавался под известными торговыми марками, такими как «Питерская», «Naturel», «Беленькая», «Бакинец», «The Botany», «Wheat Water» и «Губернаторская».

В связи с несоответствием продукции нормативно-техническим требованиям было принято решение о введении ограничительных мер. По факту выявленных нарушений составлен административный протокол. Образцы изъятых напитков направлены в лабораторию для проведения детальной экспертизы.

Расследование продолжается.