Обнародован прогноз погоды на праздничные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на период с 31 декабря по 2 января.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, стали известны погодные условия на ближайшие праздничные дни.

Баку и Абшеронский полуостров

31 декабря: Ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с будет порывами усиливаться до 20-23 м/с. Температура воздуха составит ночью 0–3° тепла, днем - 7–10° тепла.

1 января: Переменная облачность, в основном без осадков. Ожидается северо-западный ветер 15-18 м/с, порывы до 20-23 м/с. Температура воздуха: ночью 0–3° тепла, днем - 4–7° тепла.

2 января: Ожидаются кратковременные осадки. Северо-западный ветер 15-20 м/с с усилением до 23-28 м/с.

Температура воздуха: ночью 1–3° тепла, днем - 3–5° тепла.

Нахчыванская АР (Нахчыван, Джульфа, Ордубад и др.) 31 декабря преимущественно без осадков, однако с вечера 31-го до утра 2 января ожидаются периодические осадки и снег. Местами туман. Ветер умеренный западный.

Температура: ночью 6–11° мороза, днем 0–5° тепла. На дорогах ночью и утром возможен гололед.

Карабах и прилегающие районы (Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Агдам, Физули, а также Дашкесан, Гядабей, Гёйгёль) В основном без осадков, но с вечера 31 декабря по вечер 2 января местами ожидаются осадки и снег. Туман.

Западный ветер местами будет усиливаться. Температура: ночью 6–11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах возможен гололед.

Восточный Зангезур (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) С вечера 31 декабря (начиная с высокогорья) до вечера 2 января ожидаются осадки и снег. Туман. Западный ветер местами порывистый. Температура: ночью 2–7° мороза (в горах 10–13° мороза), днем 0–5° тепла (в горах до 3° мороза).

Гянджа-Газахская зона (Газах, Гянджа, Шамкир, Товуз и др.) С вечера 31 декабря до полудня 2 января ожидаются периодические осадки и снег. Туман. Западный ветер местами усилится. Температура: ночью 1–6° мороза, днем 4–7° тепла.

Северный регион (Балакен, Шеки, Губа, Шамаха, Гусар и др.) С вечера 31 декабря по вечер 2 января прогнозируются осадки и снег. Туман. Порывистый западный ветер. Температура: ночью 2–7° мороза, днем 4–8° тепла. В высокогорье ночью до 11–15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На горных дорогах возможен гололед.

Центрально-степная зона (Мингячевир, Ширван, Кюрдамир, Сабирабад и др.) 31 декабря без осадков. С вечера 1 января по вечер 2 января ожидаются кратковременные осадки, местами мокрый снег. Туман. Западный ветер местами усилится. Температура: ночью 1–6° мороза (местами до 2° тепла), днем 6–10° тепла.

Южный регион (Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы и др.) 31 декабря преимущественно без осадков. С вечера 1 января до полудня 2 января местами ожидаются осадки. Туман. Северо-восточный ветер местами усилится.

Температура: ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 4–8° тепла. В горах ночью 2–5° мороза, днем 0–3° тепла.