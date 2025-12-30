 Уралоглу: Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире | 1news.az | Новости
Уралоглу: Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире

First News Media23:20 - 30 / 12 / 2025
Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире.

Как сообщает APA, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что с учётом существующих в мире рисков альтернативные коридоры имеют большое значение, и в этом контексте роль Зангезурского коридора весьма важна.

«Нам необходимы альтернативы с точки зрения пропускной способности коридоров и на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны создать эти альтернативы. Это направление действительно имеет для нас большую ценность. В то же время мы обеспечим прямое транспортное сообщение с тюркским миром и тюркскими государствами», — подчеркнул министр.

