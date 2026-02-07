Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отправляется с визитом в Ватикан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 8 февраля отправится с визитом в Ватикан.

Как сообщили в пресс-службе УМК, визит осуществляется по личному приглашению главы Святого Престола и Католической церкви — Папы Римского Льва XIV.

9 февраля шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде будет принят Понтификом на аудиенции.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи руководителей религиозных конфессий Азербайджана с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а также с другими официальными представителями Святого Престола.

Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждены вопросы межрелигиозного диалога, сотрудничества и продвижения ценностей религиозной толерантности, которыми Азербайджан традиционно известен на международной арене.