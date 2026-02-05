Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как «по-настоящему хороших лидеров».

Об этом он заявил, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Американский лидер вновь подчеркнул свою роль в урегулировании ряда международных конфликтов. «Я уладил ожесточённые войны, такие как Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан», — сказал Трамп.

Комментируя прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном, он отметил: «Они действительно хорошие лидеры. Раньше их жизнь была сплошной борьбой. Они сражались много лет. Но нам удалось довольно быстро всё уладить».