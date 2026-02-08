Вице-президент США прибудет в Баку 10 февраля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10–11 февраля посетит Азербайджан.

Об этом заявил пресс-секретарь Вэнса в комментарии Радио Свобода.

Джей Ди Вэнс совершит визит в Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - в Азербайджан.

Отметим, что в ходе визита в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

Визиты Вэнса и Хелберга в Армению и Азербайджан направлены на продвижение мирных усилий администрации США, а также инициативы "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания"(TRIPP).

Источник: Report