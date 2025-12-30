Пропаганда наркотиков в интернете закончилось арестом

Задержан человек, занимавшийся пропагандой употребления наркотических средств в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az, при нем также была обнаружена марихуана.

Сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 32-летний Т. Мамедов. Установлено, что он снимал и распространял в социальных сетях видеоролики, направленные на пропаганду наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Следствие продолжается.