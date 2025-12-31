Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем

Историческая тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем неудержима.

Об этом в новогоднем обращении заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение Китая.

«Наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, историческая тенденция к воссоединению родины неудержима», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай должен неуклонно осуществлять политику «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развития страны.