В Азербайджан пришел Новруз

Долгожданный праздник Новруз ступил на древнюю Азербайджанскую землю.

В Азербайджане этот праздник ждут с особым настроением, к нему готовятся загодя, а четыре предпраздничных вторника - символы стихий Воды, Огня, Воздуха и Земли – создают тот самый настрой, когда начинаешь считать дни до прихода Новруза.

С Новруз байрамы связано много старинных и интересных традиций, многие из которых дошли до наших дней. Например, Новруз «не любит» неряшливость, поэтому перед праздником дом приводят в порядок, во дворах разводят костры, а собираясь к столу, надевают нарядную одежду чтобы встретить весну во всей красе.

Праздничный стол украшают хончой, в центре которой символ плодородия – сямяни, а вокруг блюда с национальными сладостями.

Наши предки связывали с праздником Новруз надежды на счастье и перемены, поэтому праздник лучше встречать в хорошем настроении, чтобы таким же радостным и счастливым был весь год.

Поздравляем наших читателей с этим светлым народным праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!