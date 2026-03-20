Азербайджан отмечает священный праздник Рамазан

Сегодня Азербайджан и весь мусульманский мир отмечают священный праздник Рамазан, венчающий благословенное время, когда Всевышний ниспослал человечеству сокровищницу божественных мудростей – Коран.

В Азербайджане как в одном из древних культурных центров исламской цивилизации и месяц, и праздник Рамазан проводятся и отмечаются с особым душевным настроем. Наш народ, глубоко привязанный к национально-духовным ценностям, с благоговением хранит свои обычаи и традиции, достойно соблюдает и с большим торжеством отмечает религиозные обряды и церемонии.

В эти благословенные дни верующие молятся о спокойствии, благополучии и процветании Отчизны и народа, дают ифтары в детских домах, в домах престарелых, в память о наших героях-шехидах, пожертвовавших жизнями за освобождение родных земель, молят Всевышнего об упокоении их души, о здоровье наших отважных гази, ветеранов.

Благодаря славной Победе в Отечественной войне, когда восторжествовала истина и справедливость, на освобожденной азербайджанской земле вновь возрождается жизнь, восстанавливаются историко-культурное наследие. Великая радость охватывает сегодня каждого, в чьем сердце живет бесконечная любовь к Родине, когда он слышит, как в мечетях на всех наших освобожденных землях - как символ победы добра над злом - звучит священный азан. Наши верующие соотечественники, проживающие в различных уголках мира, также возносят в эти дни молитвы за укрепление солидарности и братства нашего народа, за дальнейшее процветание и благополучие Отечества.

Ознаменовывая завершение султана одиннадцати месяцев, наполнившего наши сердца чистыми помыслами и благими намерениями, праздник Рамазан символизирует триумф духа, торжество доброты и милосердия, призывая людей к единству, духовности, нравственной чистоте и вдохновляя их на благие деяния.

Священный праздник Рамазан – это время для семьи и близких, это чувство радости, когда все вместе собираются за праздничным столом. Поздравляем наших читателей с праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!