 Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ВИДЕО

First News Media10:13 - Сегодня
Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ВИДЕО

Посол Израиля в Баку Ронен Краус поздравил народ Азербайджана и азербайджанцев мира с Днем солидарности.

Дипломат записал видеопоздравление на азербайджанском языке, оно размещено в аккаунте посольства в соцсети X.

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам постоянного единства, благополучия и мира. Дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Израиля всегда будут крепкими", - сказал посол.

Поделиться:
208

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности ...

Общество

МВД напомнило о важности соблюдения правил безопасности в дни новогодних ...

Общество

МЧС обратился к населению в связи с новогодними праздниками

Политика

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ...

Политика

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ВИДЕО

Уралоглу: Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Посол Азербайджана поднял в МИД РФ вопрос выполнения договоренностей Алиева и Путина по самолету AZAL

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Армения недовольна ценами на транзит грузов из Азербайджана через Грузию

Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в «чёрный список»​​​​​​​

Последние новости

МВД напомнило о важности соблюдения правил безопасности в дни новогодних праздников - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Netflix представил трейлер финального эпизода сериала «Очень странные дела» - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

В Турции задержаны 29 человек за пропаганду ИГИЛ в соцсетях

Сегодня, 10:38

МЧС обратился к населению в связи с новогодними праздниками

Сегодня, 10:30

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира - ВИДЕО

Сегодня, 10:13

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Сегодня, 09:55

Самвел Карапетян переведен под домашний арест

Сегодня, 09:48

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

Сегодня, 09:43

Власти Ирана заявили о готовности к диалогу с протестующими на фоне обвала риала

Сегодня, 09:35

Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Сегодня, 09:25

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым Годом - ФОТО

Сегодня, 09:00

Праздник национального единства. Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня, 00:00

Зеленский: Первые документы мирного плана могут быть подписаны уже в январе

30 / 12 / 2025, 23:56

Лейла и Арзу Алиевы раздали новогодние подарки детям в Национальном онкологическом центре - ФОТО

30 / 12 / 2025, 23:40

Уралоглу: Зангезурский коридор станет одним из самых высокопропускных коридоров в мире

30 / 12 / 2025, 23:20

Зеленский: Готов к встрече с Путиным в любом формате

30 / 12 / 2025, 23:02

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

30 / 12 / 2025, 22:43

Вучич: Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных в плане ПВО стран в Европе

30 / 12 / 2025, 22:22

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

30 / 12 / 2025, 22:00

Зеленский: Мы обсуждаем возможность размещения американских войск в Украине

30 / 12 / 2025, 21:40
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43