В Баку состоялась церемония официальной встречи Джей Ди Вэнса - ФОТО
10 февраля состоялась церемония официальной встречи вице-президента Соединенных Штатов Америки Джеймса Дэвида Вэнса.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.
Начальник почетного караула отдал рапорт вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу.
Прозвучали государственные гимны Соединенных Штатов Америки и Азербайджанской Республики.
Члены азербайджанской делегации были представлены вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу, а члены делегации Соединенных Штатов Америки – Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
В заключение было сделано официальное фото.