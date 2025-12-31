Закир Гасанов: Азербайджанская армия вносит достойный вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях

Доблестная Азербайджанская армия, неся бдительную службу по защите Родины, на самом высоком уровне вносит достойный вклад в восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом говорится в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова личному составу Азербайджанской армии по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Министр отметил, что последовательное укрепление военной мощи Азербайджанской армии как одно из приоритетных направлений развития страны создало прочную основу для обеспечения ее обороны и безопасности: «Значительные достижения в укреплении обороноспособности страны и масштабные реформы в армии еще больше усилили победный дух личного состава».

«В эти праздничные дни мы с глубоким уважением чтим память наших шехидов, отдавших жизни во имя защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, храним в сердцах их светлую память.

Сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и успехов в вашей почетной службе Родине», - говорится в обращении министра.