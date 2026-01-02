Снег, туман и морозы в Азербайджане: прогноз погоды на 3 января

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 3 января.

Как передает 1news.az, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь со 2-го на 3-е января в некоторых пригородных районах возможны небольшие осадки. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем — 5-8° тепла. Атмосферное давление снизится с 773 до 769 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, в отдельных регионах ожидается туман.

При этом ночью в некоторых горных районах возможны небольшие осадки и снег. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем — 5-9° тепла. В горах ночью ожидается 7-12° мороза, в высокогорье — до 15-20° мороза, а днем столбики термометров покажут 3-7° ниже нуля.

Синоптики также предупреждают, что ночью и утром в ряде горных районов на дорогах возможна гололедица.