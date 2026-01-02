 В Баку двое мужчин ограбили пенсионерку, «помогая» ей донести сумки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку двое мужчин ограбили пенсионерку, «помогая» ей донести сумки

Фаига Мамедова16:07 - Сегодня
В Баку двое мужчин ограбили пенсионерку, «помогая» ей донести сумки

В Хатаинском районе Баку ограбили 75-летнюю женщину.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на данные Министерства внутренних дел, инцидент произошел, когда женщина возвращалась домой из магазина. К ней подошли двое неизвестных и предложили помочь донести сумки.

После этого злоумышленники похитили у потерпевшей кошелек, в котором находились 195 манатов и банковские карты.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского РУП, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления - Э. Кязимов и Н. Гамидли.

По факту проводится расследование.

Поделиться:
380

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему президенту ...

Общество

Снег, туман и морозы в Азербайджане: прогноз погоды на 3 января

Общество

Дорожная полиция предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за непогоды - ...

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Общество

В Шамахе были спасены пять человек, оказавшихся без помощи на обледенелой дороге

В Баку сильный ветер привел к обрушению фасада многоэтажного здания

Один звонок может лишить вас денег: МВД призывает владельцев карт к бдительности

В Баку обнаружен автомат, спрятанный заключенным

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Проблемы с пополнением смарт‑карт «АзериГаз»: деньги списываются, но не зачисляются

После 15 января граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при наличии визы

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

Мисир Марданов лишился должности директора

Последние новости

В Шамахе были спасены пять человек, оказавшихся без помощи на обледенелой дороге

Сегодня, 18:30

Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 16 человек - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

Сегодня, 18:00

Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции

Сегодня, 17:46

В Баку сильный ветер привел к обрушению фасада многоэтажного здания

Сегодня, 17:19

Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:14

Трамп заявил, что снова отлично сдал когнитивный тест

Сегодня, 17:00

Один звонок может лишить вас денег: МВД призывает владельцев карт к бдительности

Сегодня, 16:55

В Баку обнаружен автомат, спрятанный заключенным

Сегодня, 16:30

В Баку двое мужчин ограбили пенсионерку, «помогая» ей донести сумки

Сегодня, 16:07

Эрдоган планирует обсудить с Трампом урегулирование украинского конфликта

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования бывшему президенту Латвии

Сегодня, 15:47

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

Сегодня, 15:42

Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»

Сегодня, 15:37

Имран Хан и его супруга отвергли обвинения в занижении стоимости государственных подарков

Сегодня, 15:27

В Польше призовут сотни тысяч человек на службу и военные сборы

Сегодня, 15:12

Apple отказалась от выпуска iPhone 18

Сегодня, 15:00

МОК не изменит решение о нейтральном статусе россиян

Сегодня, 14:47

Советник Хаменеи пообещал «отсечь» руку тому, кто вмешается в дела Ирана

Сегодня, 14:40

На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 14:37
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43