В Баку двое мужчин ограбили пенсионерку, «помогая» ей донести сумки

В Хатаинском районе Баку ограбили 75-летнюю женщину.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на данные Министерства внутренних дел, инцидент произошел, когда женщина возвращалась домой из магазина. К ней подошли двое неизвестных и предложили помочь донести сумки.

После этого злоумышленники похитили у потерпевшей кошелек, в котором находились 195 манатов и банковские карты.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского РУП, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления - Э. Кязимов и Н. Гамидли.

По факту проводится расследование.