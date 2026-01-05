Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

В Масаллы совершено разбойное нападение на дом: похищено имущество на сумму 45 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, 4 января на территории Масаллинского района был зафиксирован факт разбоя.

Неизвестный незаконно проник в одну из квартир и, угрожая владельцу физической расправой и поджогом дома, завладел золотыми украшениями на сумму 33 400 манатов, а также 2 000 долларов США, 10 500 манатами и мобильным телефоном, после чего скрылся с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 33-летний Гусейн Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.