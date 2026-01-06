В Сабирабаде вынесен приговор мужчине, убившему 16-летнюю жену

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Сейидрасула Талыбзаде, обвиняемого в убийстве супруги.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на процессе под председательством судьи Аннаги Мамедли был зачитан приговор. Согласно решению суда, подсудимый Сейидрасул Талыбзаде приговорен к 11 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в мае прошлого года в Сабирабадском районе. Сейидрасул Мирмохсун оглу Талыбзаде (2004 г. р.) в ходе возникшего конфликта убил Нурану Алекперову (2009 г. р.). Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело убитой в реку Кура на территории села.

Подсудимому было предъявлено обвинение по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство).

