 В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД

Фаига Мамедова15:42 - Сегодня
В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД

В Бакинском образовательном комплексе №132-134 начала функционировать служба охраны Министерства внутренних дел.

Как передает 1news.az со ссылкой на Anews, охрана организована на основании обращения учебного заведения силами личного состава Управления охраны Сабаильского района МВД.

Деятельность службы направлена не только на охрану территории школы, но и на обеспечение безопасности учащихся и педагогического коллектива.

Служба осуществляется на основе договора, установленного законом. Сотрудники МВД несут дежурство в посменном круглосуточном режиме.

Поделиться:
439

Актуально

Мнение

Сила, союзники и суверенитет: философия безопасности Ильхама Алиева

Общество

Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

Общество

Лейла Алиева также посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате - ФОТО

Мнение

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Общество

Назначен главный государственный фитосанитарный инспектор

Переломы и ожоги: Врачи сообщили о состоянии женщин, пострадавших при взрыве - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Шовинизм под елкой: как в России затравили азербайджанскую семью - ФОТО

Поели варенье и подожгли дом: необычное преступление в Лянкяране - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Арестованы сотрудники «Азербайджанских железных дорог»

Последние новости

Назначен главный государственный фитосанитарный инспектор

Сегодня, 17:11

Переломы и ожоги: Врачи сообщили о состоянии женщин, пострадавших при взрыве - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

2025: точка, где конфликт стал историей

Сегодня, 16:47

Шовинизм под елкой: как в России затравили азербайджанскую семью - ФОТО

Сегодня, 16:42

Поели варенье и подожгли дом: необычное преступление в Лянкяране - ФОТО

Сегодня, 16:35

Лейла Алиева встретилась в Маскате с председателем Организации по развитию малого и среднего предпринимательства Омана - ФОТО

Сегодня, 16:22

Эрдоган и Трамп рассмотрели актуальные вопросы повестки дня

Сегодня, 16:03

Nikkei: Япония заинтересована в транспортных маршрутах через Южный Кавказ

Сегодня, 16:00

Широкое распространение гриппа в Азербайджане: Официальный комментарий

Сегодня, 15:53

Лейла Алиева также посетила Большую мечеть Султана Кабуса в Маскате - ФОТО

Сегодня, 15:48

ЕК: Евросоюз не признает легитимность Родригес

Сегодня, 15:45

В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД

Сегодня, 15:42

Туск анонсировал подписание американо-европейских гарантий Украине

Сегодня, 15:38

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Сегодня, 15:35

Пашинян назвал Гарегина II и его окружение «сектантским» и призвал народ к действиям

Сегодня, 15:33

Лейла Алиева ознакомилась в городе Маскат с проектами, реализуемыми Оманской компанией по развитию туризма - ФОТО

Сегодня, 15:30

Депутат: Армения может сэкономить миллионы, закупая 80% бензина у соседних стран

Сегодня, 15:23

Лейла Алиева встретилась в Маскате с наследным принцем Султаната Оман Сейидом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом - ФОТО

Сегодня, 15:20

В Сабирабаде вынесен приговор мужчине, убившему 16-летнюю жену

Сегодня, 15:15

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Сегодня, 15:12
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43