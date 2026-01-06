В двух бакинских школах начала работу служба охраны МВД

В Бакинском образовательном комплексе №132-134 начала функционировать служба охраны Министерства внутренних дел.

Как передает 1news.az со ссылкой на Anews, охрана организована на основании обращения учебного заведения силами личного состава Управления охраны Сабаильского района МВД.

Деятельность службы направлена не только на охрану территории школы, но и на обеспечение безопасности учащихся и педагогического коллектива.

Служба осуществляется на основе договора, установленного законом. Сотрудники МВД несут дежурство в посменном круглосуточном режиме.