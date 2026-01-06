В Баку у Станции скорой медицинской помощи обнаружено тело
В Баку на территории медицинского учреждения зафиксирован случай смерти.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, 5 января около 03:00 во дворе Станции скорой медицинской помощи №2, расположенной в Сабаильском районе на улице Ш.Аллахвердиева, было обнаружено тело.
Установлено, что скончавшимся является Руслан Рашид оглу Надиров (1968 г.р.). Сообщается, что мужчина вел бродяжнический образ жизни.
По данному факту проводится расследование.
