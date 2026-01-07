Цепная авария с пострадавшими в Гаджигабуле - ФОТО

На магистрали Гаджигабул - Бахрамтепе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован сегодня утром на участке трассы, проходящем через город Гаджигабул.

По предварительным данным, столкнулись три транспортных средства: грузовой автомобиль марки «ГАЗель» и два легковых автомобиля марки KIA. В результате цепной аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек - трое мужчин и две женщины.

Как сообщили в Ширванской городской центральной больнице, все пострадавшие были экстренно госпитализированы около 09:40. Врачи оказали пациентам необходимую медицинскую помощь:

Трое пострадавших, чье состояние было признано удовлетворительным, уже выписаны домой для продолжения амбулаторного лечения.

Двое пострадавших (мужчина и женщина) остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, в настоящее время они проходят лечение в соответствующем отделении больницы.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП начато расследование, устанавливаются точные причины и виновники столкновения.