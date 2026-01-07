Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

Администрация США намерена управлять Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро, но не будет делать из латиноамериканской страны свою колонию и владеть ей «вечно», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«[Президент США Дональд] Трамп хочет, чтобы все поняли, что он всем заправляет. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой. Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией Соединенных Штатов, но мы ей управляем», - сказал законодатель порталу Semafor.

Журналисты портала запросили комментарий Грэма и других членов американского Конгресса, чтобы лучше понять позицию администрации США по Венесуэле. Госсекретарь США Марко Рубио 4 января заявлял, что Вашингтон не имеет в виду «управление» Венесуэлой в прямом смысле этого слова. Вашингтон, по его словам, хочет «управлять направлением будущего Венесуэлы». Позднее в тот же день Трамп заявил журналистам, что не преувеличивает и что его администрация «у власти» в Венесуэле.

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил Semafor, что Рубио в действительности «очень осторожен» и не называет Мадуро «преступником», поскольку все обстоятельства выясняют правоохранительные органы. Слова Трампа Кеннеди не «воспринимает буквально». «Я не думаю, что он имеет в виду буквально управление страной», - отметил законодатель.

Источник: ТАСС