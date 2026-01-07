В Тертере произошло возгорание автомобиля - ВИДЕО

На улице Расима Мурсалова в городе Тертер произошло возгорание в автомобиле.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на место происшествия были немедленно привлечены силы Тертерской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в грузовом автомобиле марки «ГАЗель» было ликвидировано в кратчайшие сроки.

В результате пожара сгорели кабина и моторный отсек автомобиля. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Остальную часть автомобиля и близлежащую лесопосадку удалось защитить от огня.