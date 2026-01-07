 В Тертере произошло возгорание автомобиля - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Тертере произошло возгорание автомобиля - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:52 - Сегодня
В Тертере произошло возгорание автомобиля - ВИДЕО

На улице Расима Мурсалова в городе Тертер произошло возгорание в автомобиле.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на место происшествия были немедленно привлечены силы Тертерской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в грузовом автомобиле марки «ГАЗель» было ликвидировано в кратчайшие сроки.

В результате пожара сгорели кабина и моторный отсек автомобиля. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Остальную часть автомобиля и близлежащую лесопосадку удалось защитить от огня.

Поделиться:
230

Актуально

Мнение

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Xроника

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Мнение

Азербайджан превращает географию в геополитику: китайский вектор

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Общество

В поселке Сарай второклассник умер от отравления угарным газом, мать в тяжелом состоянии

Должностным лицам НАНА предъявлены обвинения в хищениях в крупном размере

Погибший в результате взрыва в Газахе мужчина работал оператором на нефтебазе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Масуд Ашин нагружден орденом «Шохрат»

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В поселке Сарай второклассник умер от отравления угарным газом, мать в тяжелом состоянии

Сегодня, 19:30

Азербайджан осуществит очередные поставки нефтепродуктов в Армению

Сегодня, 19:25

Должностным лицам НАНА предъявлены обвинения в хищениях в крупном размере

Сегодня, 19:15

США задержали еще один подсанкционный танкер - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Погибший в результате взрыва в Газахе мужчина работал оператором на нефтебазе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

Сегодня, 18:40

Масуд Ашин нагружден орденом «Шохрат»

Сегодня, 18:25

Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

Сегодня, 18:10

Зеленский анонсировал о новой встрече с Трампом

Сегодня, 18:05

В Азербайджане скончался арестованный руководитель компании

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане

Сегодня, 17:47

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Сегодня, 17:45

Кабмин ФРГ: США не смогли доказать в СБ ООН законность операции в Венесуэле

Сегодня, 17:34

На государственной границе Азербайджана изъята контрабанда на 128 миллионов манатов

Сегодня, 17:26

Обновлено число пропавших без вести граждан Азербайджана

Сегодня, 17:19

Азербайджан превращает географию в геополитику: китайский вектор

Сегодня, 17:18

Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Сегодня, 17:13

Эрдоган предрек обострение борьбы за энергоресурсы

Сегодня, 17:05

В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

Сегодня, 17:03

Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

Сегодня, 17:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43