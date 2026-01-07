В Азербайджане скончался арестованный руководитель компании

В заключении скончался известный бизнесмен Ханлар Джафаров, неоднократно обвинявшийся в мошенничестве и ряде других преступлений, связанных с продажей одних и тех же квартир в построенных им зданиях нескольким лицам.

Как сообщает Oxu.Az, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова был оглашен документ, поступивший из Пенитенциарной службы Министерства юстиции. В документе указано, что Ханлар Джафаров скончался 1 января 2026 года в медицинском учреждении, где проходил лечение, передает 1news.az.

Отметим, что Ханлар Джафаров являлся руководителем строительной компании ООО «Avro Qrand» и был широко известен как бизнесмен-миллионер.

В ноябре 2025 года Х.Джафаров был признан виновным по нескольким пунктам статьи 178 (мошенничество) УК АР и приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам лишения свободы. Вместе с ним к тюремным срокам были приговорены еще двое фигурантов дела - Октай Адышов и Хазар Алиев.

Стоит также отметить, что Ханлар Джафаров ранее уже имел несколько судимостей за аналогичные деяния. После вынесения последнего приговора в 2025 году было завершено предварительное следствие по очередному уголовному делу в отношении него, материалы которого были направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.