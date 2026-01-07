Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова

У США есть инструменты принуждения России к миру. Например, они могут провести операцию по задержанию правителя Чечни Рамзана Кадырова, чтобы Путин увидел это и задумался о собственном будущем.

Об этом сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Так, его попросили прокомментировать, как должны действовать западные партнеры Украины, если достичь мирного соглашения в ближайшее время не получится. "Я очень хотел, чтобы мирное соглашение было, чтобы дипломатия сработала. Мы для этого делаем абсолютно все", - ответил Зеленский.

При этом отметил, что пока нет мирного соглашения, то партнеры знают, что должны двигаться быстрее.

"Словно война не у нас, а у них. Они это должны чувствовать. Они все это знают - ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба. Все прекрасно это понимают", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в дипломатическом треке, в частности, американцы сейчас продуктивны.

"У нас есть хорошие результаты. Но все это еще не дожато до конца. Они должны давить на Россию. У них есть инструменты, они умеют. И когда они очень хотят, то они могут найти инструменты давить на Россию. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом", - подчеркнул Зеленский.

В этом контексте он напомнил о военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен Николас Мадуро вместе с женой.

"Провели операцию? Провели. Результат видит весь мир. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-то операцию с Кадыровым. С этим убийцей. Так может тогда Путин увидит это и задумается", - подчеркнул президент Украины.