В Баку автомобиль наехал на пьяного 23-летнего парня, лежавшего на дороге

В Баку автомобиль наехал на 23-летнего парня, лежавшего на дороге в состоянии опьянения.

Как сообщает 1news.az , инцидент произошел в районе круга Мамедли в направлении поселка Кюрдаханы Сабунчинского района. Тогрул Фирдовси оглу Сулейманов (1987 г. р.), находясь за рулем автомобиля марки Mercedes Vito, совершил наезд на Кянана Шамсаддин оглу Амирова (2003 г. р.), который лежал на асфальте в нетрезвом состоянии.

От полученных травм Кянан Амиров скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.